Прекрасная Джоли так сроднилась со своей героиней Ларой Крофт, что смена актрисы в фильме 2018 года выглядит авантюрой похлеще, чем борьба юной девушки в шортиках с вооруженными бандитами. Удалось ли авторам фильма добиться вау-эффекта без прелестей Анджелины?

Предистория

Однажды, в далёком-далёком 1997 году увидела свет культовая игра Tomb Rider (Расхитительница гробниц) о приключениях молодого британского археолога Лары Крофт.

По легенде, на создание персонажа авторов вдохновила одна из порнозвёзд, так что особыми приметами ученой-авантюристки стали пышные формы, сексапильность, короткие шортики и два огромных пистолета.

До недавнего времени внешность главной героини менялась разве что в плане качества графики: аппетитные формы Лары становились все реалистичнее. Но в 2013 году на смену коротеньким шортам пришли штаны-карго, девушке расширили талию, пистолеты отобрали, а прежней оставили только грудь.

В 2001 году поклонник игры, режиссер Саймон Уэст ("Воздушная тюрьма", "Механик", "Неудержимые 2") снял фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" с ошеломительной Анджелиной Джоли в главной роли. При бюджете в 115 миллионов долларов картина собрала почти 275 миллионов. В студии Paramount Pictures это посчитали неплохим результатом и одобрили съёмки продолжения.

Сиквел с бюджетом в 95 миллионов поручили снимать Яну де Бонту ("Скорость", "Скорость 2"). Роль Лары образца 2003 года снова сыграла Анджелина, но итоговая касса составила 156,5 миллионов долларов. На этот раз сборы показалась студии не убедительными, и проект закрыли. Тем не менее, образ прекрасной авантюристки прочно вошел в историю и начал ассоциироваться с Джоли, которая смотрелась в нем очень гармонично.

Когда студия Warner Bros. перекупила права на экранизацию и заявила о создании новой картины, главное, чего ждали поклонники игры и предыдущих фильмов - это имя исполнительницы роли Лары. Кандидатура Алисии Викандер вызвала разочарование даже среди поклонников этой актрисы, обладательницы премии "Оскар". Ну просто потому, что где Алисия, а где пышные формы...

Оставалось надеяться на интересные актерские работы и зрелищность.

Актерская игра

Увы, её нет. За исключением Лары Крофт, все персонажи, сколько бы экранного времени им не было отведено, старательно держат на лице одну и ту же гримасу, вне зависимости от эмоций, которые изображают.

Алисия Викандер, хорошая актриса, действительно старалась что-то сыграть, но миссия изначально была невыполнима. Ей предстояло войти в роль почти тинейджера-терминатора, который ломает своим телом мощные деревья, после чего встаёт и голыми руками скручивает хорошо подготовленного боевика. По сценарию, Ларе положено показывать какие-то эмоции, но сам сценарий при этом настолько дьявольски глуп, что любые эмоции, кроме "покер фейса", вызывают у зрителей приступ гомерического хохота.

Кадр из фильма "Лара Крофт: расхитительница гробниц"

Шутки ради можем еще предположить, что дело тут еще и в личности режиссера ленты Роуга Утхауга. Возможно, этот норвежский парень просто окружал себя на съемочной площадке привычной компанией скупых на эмоции викингов.

Зрелищность

Концепция истории о Ларе Крофт предполагает, что самое зрелищное в нем - главная героиня и её формы. Но, как уже было сказано выше, шведка Алисия Викандер хоть и отличная актриса - но ни разу не Анджелина Джоли. Ни формами, ни харизмой она с Джоли не сравнится. Да, фильмы с Анджелиной тоже не блистали железной логикой, но кому интересна логика, когда на экране бегает в обтягивающей майке такая красотка?

Анджелина Джоли в роли Лары Крофт

В ленте образца 2018 года логические ляпы и несуразность сюжета прикрывать было нечем, зато со спецэффектами, локациями и сценами драк в фильме все хорошо. Пусть не всегда соблюдены законы физики и здравого смысла, но красиво. Чего не скажешь про операторскую работу. Трясущаяся камера, судя по всему, была призвана создать эффект присутствия в кадре, но в сочетании с 3D обеспечила вестибулярному аппарату зрителя изрядную проверку на прочность.

Выводы

Стоит ли идти "Лару Крофт"? Обязательно. Хорошей большой компанией, с пивом и саркастическим настроением. Лучшего фильма для того, чтобы начать его критиковать прямо в зале, просто не придумаешь. Главное, не пытайтесь воспринимать ленту слишком серьезно.

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