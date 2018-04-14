Украинский фильм победил на международном фестивале

Короткометражный фильм "Спасибо" (Украина) выиграл в номинации "лучший монтаж" на международном фестивале Short to the point (Румыния).

"Победа ленты "Спасибо" - это еще один небольшой шаг, который доказывает, что Украина интересна миру", - отметил министр информационной политики Юрий Стець.

Он убежден, что это только начало в большой кампании продвижения Украины в мире.

Как сообщила советник министра Марина Соботюк, лента прошла официальный отбор на международные фестивали в Токио (Tokyo Lift-Off Film Festival 2018) и Риге (International Tourism Film Festival, Tourfilm Riga).

В общем фильм подан на 100 фестивалей по всему миру.

Отметим, короткометражная лента "Спасибо" показывает Украину глазами японского туриста как интересную, гостеприимную и самобытную страну с увлекательными пейзажами и богатой историей. "Спасибо" уже представили в Токио, Киеве, Харькове и Остроге.

Как сообщал CityOboz, в Киеве на фестивале покажут эротические фильмы.