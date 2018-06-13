Між живими і проклятими: вийшов трейлер хоррора "Монахиня"

Кінокомпанія Warner Brothers представила перший трейлер фільму жахів "Монахиня".
Режисер стрічки - Корін Харді, актори - Фарміга і Бонні Ааронс.
"Монахиня" - це другий спін-офф фільму "Закляття". Коли молода черниця здійснює суїцид у відокремленому абатстві в Румунії, Ватикан відправляє двох священиків провести розслідування.
Ризикуючи не тільки власними життями, а й вірою і душею, вони стикаються зі страшною силою, демонічної черницею, яка тероризувала сім'ю в "Заклятті 2". І абатство стає страшним полем битви між живими і проклятими.
В український прокат фільм вийде 6 вересня.
Як повідомляв CityOboz, український фільм переміг на міжнародному фестивалі.