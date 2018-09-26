Кравец, Фагота и Фоззи заметили на бесплатных кинопоказах "Петровской слободы"

Бесплатные кинопоказы "Петровская Слобода CinemaWeekend" уже третий сезон подряд радуют киевлян и гостей города хорошими фильмами и уютной атмосферой настоящих кофейных вечеринок.

В этот раз показы прошли в Национальном ботаническом саду им. Гришко, парках НАУ, им. Шевченко и КПИ, а среди гостей были замечены актриса Елена Кравец, Фагот и Фоззи из группы ТНМК. Все сезоны CinemaWeekend посещают популярные телеведущие, участники популярных телешоу и другие звезды. И это неудивительно, ведь просмотр фильмов под открытым небом – это особая романтика.

Елена Кравец с гостями кинопоказа

Известная актриса Елена Кравец заглянула в парк им. Шевченко на показ популярного супергеройского экшена "Чудо-женщина", который, кстати, до сих пор не видела. В непринужденной обстановке за чашечкой кофейного напитка "3в1 Петровская Слобода" она много шутила и с удовольствием общалась с гостями.

А позже написала в своем Instagram: "Открыла для себя воскресный вечер 3в1. Как обычно бывает. Пойдем выпьем кофе? А пошли лучше в парк? А может, в кино сегодня? Свобода – это отсутствие необходимости выбирать… А у ребят из "Петровской Слободы" есть отличное предложение – кино в парке под открытым небом и бесплатные кофейные напитки 3в1".

ТНМК на кинопоказе под открытым небом

Фагот и Фоззи из группы ТНМК, впервые побывав на кинопоказе под открытым небом, с удовольствием общались с гостями и рассказывали о своих любимых фильмах. Ребята посмотрели фильм "Агент Джонни Инглиш", от души смеялись - ведь это культовая часть британской комедии, пародирующей фильмы о шпионах-суперагентах.

Макс Назаров на кинопоказе под открытым небом

Денис Христов на кинопоказе под открытым небом

А телеведущие Денис Христов и Макс Назаров с удовольствием посещают кинопоказы "Петровской слободы" из сезона в сезон. В прошлый раз они смотрели культовый "Форрест Гамп" в яблочном саду на ВДНГ, а теперь пришли на комедии "Полтора шпиона" в ботаническом саду и "Здравствуй, папа, Новый год" в парке НАУ.

Кинопоказ под открытым небом

Показы "Петровская Слобода CinemaWeekend" каждый раз при любой погоде собирают много молодежи и кинолюбителей. Сюда с удовольствием приходят любимые всеми телеведущие, популярные блогеры, актеры и артисты. И секрет такой популярности прост: здесь всегда очень уютно, все локации радуют своей красотой и яркими декорациями, а также удобными местами для просмотра фильмов.

Кроме того, во время кинопоказов всегда работает специальный бар с бесплатными горячими кофейными напитками 3в1 на любой вкус от ТМ "Петровская Слобода".

Кинопоказ под открытым небом

"Петровская Слобода CinemaWeekend" уже полюбился жителям нашего города и мы с удовольствием каждый раз собираем хорошую компанию, чтобы посмотреть интересное кино, - говорит Ольга Зеневич, маркетинг-менеджер ТМ "Петровская Слобода". – На наших кофейных киновечеринках всегда приятная атмосфера и, конечно же, горячие угощения от ТМ Петровская Слобода".

Кинопоказ под открытым небом

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