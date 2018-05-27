После матча прогулялся по Киеву. По Крещатику идет пузатый дядька в футболке Гарета Бейла, который забил в финале два мяча. Каждые полминуты к дядьке кто-то подбегает, чтобы пообниматься, сфотографироваться, просто поводить вокруг него хороводы. Он с царственным величием принимает почести.

На площади Толстого уличный музыкант заводит каноничную "Лиш вона сидітиме сумна". Несколько фанов Реала нечленораздельно, но восторженно подвывают: "Ыыыы оооааааа, ыыы оооаааа, ы-ы-ы-ы уаааа". Болельщики Ливерпуля тоже подпевают, но тихонько и минорно.

В парке Шевченко десять тысяч тоскливых англичан. Днем здесь творилось безумие с песнями и плясками, а сейчас все сидят по бордюрам или сумрачно формируют очереди на фудкорт. Все очень печально. На оба клуба мне, в принципе, плевать, но в финале я решил болеть как раз за Ливерпуль, потому что в этом городе я был, а в Мадриде – нет. Изо всех сил разделяю скорбь и трагизм, в общем. Спускаюсь к Крещатику, а там толпа восторженных испанцев фотографируется с надувным кубком, пляшет, танцует. Может не так уж и сильно я тогда в Ливерпуль съездил?

Около двух ночи по бульвару Шевченко вверх плотной колонной марширует полиция. "… я тебе говорю, приду домой – спать не буду, сразу посмотрю матч", – твердо заявляет один боец другому.

Прохожу мимо какой-то женщины, разговаривающей по телефону: "Федя, я тебя сейчас буду ругать. За что? За что?! Опять завуч звонила, что ты там снова натворил на физкультуре?!"

У каждого свои поражения в спорте.