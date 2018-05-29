Финал кельнского карнавала собирает миллион туристов в миллионном городе. К вечеру весь центр превращается в мусорник, ботинки прилипают к залитой пивом мостовой и нет ни одного подоконника, телефонной будки или лавки, не заставленных 50-граммовыми бутылочками из-под "немецкая водка" (пять букв. сканворд).

С трех часов дня уже закрыты все отделы магазинов, торгующих алкоголем в стекле, потому кёльшы пьют пиво из пластиковых стаканов, улучшая его чекушками шнапса.

С трех часов дня ни одного костюма или дудки-вувузела уже не купишь – продано все.

На роверах по городу ездит Deutsche Post в костюмах мышей, инвалидную коляску с дедушкой, одетого под скелет, толкает бабушка с косой на спине.

Так бухой город тусует улицами по колено в мüll, не замечая огромных машин-пылесосов, которые с девяти вечера начинают гигантскими хоботами всасывать поллюцию праздника.

Этот дурдом еще и усилен громом походных оркестров, марширующих, стоящих или уже лежащих духовиков с барабанщиками

Рев меди и ударных из подворотен, из-за угла перекрестка, выносил сознание. Однажды с немцем выясняли, как мяучит кошка и лает собака на немецком,

Я шутил, грузинская кошка говорит: "мяу, да". В Кельне кошки глухие, отвечает, еще в пригороде можно услышать "miau", а собакам тут нормально. Впрочем, вряд ли они перегавкают карнавал.

Я, наивный, накануне купил компакт с немецкими маршами, чтоб подложить под видео-репортаж.

В четыре ночи этот диск разломал надвое: вирус нужно давить в зародыше.

В четыре ночи, отряхивая пепел сатурналия, говорил с портье:

– Разбудите, пожалуйста, в шесть. Мне к поезду. Нет, будите, наверное, в пять — тут такси не проедет, пойду пешком.

– К шести утра город будет чистым.

– Как? ожидается ураган?

– Не забывайте, тут — не Франция

В шесть утра Кельн был девственен, как Пенелопа Крус на обложке Playboy.

На вокзале в позах из того же журнала спали студенты, повалившись на идеально чистый пол.

Я не верил, что в Украине может быть подобное. До Лиги Чемпионов в Киеве оставалось 15 лет.