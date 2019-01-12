Как целая планета: в сети показали Киев с необычного ракурса

В сети показали Киев с необычного ракурса – в формате 360 градусов.
Соответствующие снимки сделал фотограф Дмитрий Щерблюк, отобразив популярные улицы столицы, передает Информатор.
"Город в сферическом формате выглядит как планета, окруженная прекрасной архитектурой и природой Киева. А зимнее голубовато-серое небо создает ощущение космической невесомости", – сказано в сообщении.
Чтобы можно было заметить в банальных и приевшихся деталях что-то особенное, журналисты сделали снимки с высоты птичьего полета.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фотографии ночного Киева после новогодних праздников.
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