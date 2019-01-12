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Как целая планета: в сети показали Киев с необычного ракурса

1.8тЧитать материал на украинском

В сети показали Киев с необычного ракурса – в формате 360 градусов.

Соответствующие снимки сделал фотограф Дмитрий Щерблюк, отобразив популярные улицы столицы, передает Информатор.

"Город в сферическом формате выглядит как планета, окруженная прекрасной архитектурой и природой Киева. А зимнее голубовато-серое небо создает ощущение космической невесомости", – сказано в сообщении.

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Чтобы можно было заметить в банальных и приевшихся деталях что-то особенное, журналисты сделали снимки с высоты птичьего полета.

Как целая планета: в сети показали Киев с необычного ракурса
Как целая планета: в сети показали Киев с необычного ракурса
Как целая планета: в сети показали Киев с необычного ракурса
Как целая планета: в сети показали Киев с необычного ракурса
Как целая планета: в сети показали Киев с необычного ракурса
Как целая планета: в сети показали Киев с необычного ракурса
Как целая планета: в сети показали Киев с необычного ракурса
Как целая планета: в сети показали Киев с необычного ракурса
Как целая планета: в сети показали Киев с необычного ракурса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фотографии ночного Киева после новогодних праздников.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
фотографии
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