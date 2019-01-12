Як ціла планета: в мережі показали Київ з незвичного ракурсу

У мережі показали Київ з незвичного ракурсу – в форматі 360 градусів.

Відповідні знімки зробив фотограф Дмитро Щерблюк, відобразивши популярні вулиці столиці, передає Інформатор.

"Місто в сферичному форматі виглядає як планета, яку оточено прекрасною архітектурою і природою Києва. А зимове блакитно-сіре небо створює відчуття космічної невагомості", – йдеться в повідомленні.

Щоб можна було помітити в банальних деталях щось особливе, журналісти зробили знімки з висоти пташиного польоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фотографії нічного Києва після новорічних свят.

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