Куда пойти в Одессе: афиша выходных 6-8 июля

Фестиваль "Киев Модерн-Балет", концерт Mgzavrebi и Monatik, открытый забег Odessa runday и городской фестиваль "Гешефт Garage Sale" – СityOboz и karabas.сom изучили афишу мероприятий и выяснили, куда стоит пойти в Одессе в грядущие выходные.

Зеленый театр в Одессе facebook.com/greentheatreodessa/

Фестиваль "Киев Модерн-Балет". Лебединое Озеро

Уже более 130 лет "Лебединое озеро" считают не просто классикой, которая не сходит со сцен театров по всему миру, а и негласным синонимом самого слова "балет".

6 июля под руководством одного из лучших хореографов современности Раду Поклитару известнейшую постановку одесситам покажет "Киев Модерн-Балет".

Лебединое озеро. Фестиваль Киев Модерн-балет

Однако это будет не классическая версия, а современная интепретация с абсолютно измененным сюжетом. Автор захотел сделать из нее балет-притчу с размышлениями о возможности жизни, изменяя своей истинной природе. Перед вами предстанет история о маленьком лебеде, который против своей воли превращенный в мальчика, должен будет пройти через множество трудностей, подготовленных судьбою.

Когда: 6 июля, 19:00

Где: Одесский Национальный Академический театр Оперы и Балета, пр-т Чайковского, 1

Стоимость: от 80 грн

Mgzavrebi

Также 6 июля в клубе "Пляжник" пройдет большой летний концерт Mgzavrebi.

В этот вечер вас ждет много хорошей музыки, искренних эмоций и всего того, что каждый раз на своих выступлениях дают нам харизматичные грузинские музыканты.

Mgzavrebi одна из тех групп, которые с первых минут вызывают безусловную любовь и признание каждого зрителя в зале. За годы работы они записали семь студийных альбомов и создали свой собственный и легко распознаваемый стиль, соединив в своем звучании современные ритмы с аутентичным грузинскими мелодями.

Когда: 6 июля, 22:00

Где: Клуб "Пляжник", 13-я станция Большого Фонтана

Стоимость: 350 грн

Открытый забег Odessa runday

Odessa runday – еженедельный бесплатный забег на определенную дистанцию и время, в котором могут принимать участие все желающие. После пробежки все участники приглашаются на завтрак в парке или на берегу моря в компании одесситов и местных иностранцев. По словам организаторов, данные забеги способствуют повышению вовлеченности людей не только к пробежкам, но и к изучению и практики

английского языка.

Когда: 7 июля, 8:30

Где: Парк Шевченко

Свободный вход

Летний Гешефт Garage Sale

7-8 июля на территории "Зеленого театра" снова пройдет городской фестиваль "Гешефт Garage Sale". В течение двух дней вы сможете ознакомиться с круизными коллекциями на дизайн-маркете, попробовать крафтовое мороженное и хит сезона – холодную каскару.

Послушать украинские молодые группы, среди которых будут Grisly Faye, Stepan i Meduza, Make Like a Tree и многие другие. Отдохнуть у бассейна или в лаундж-зоне на открытом воздухе. Для детей будет выделена отдельная зона и детский маркет.

Когда: 7-8 июля, 11:00

Где: Зеленый театр, парк им. Шевченко

Стоимость: Свободный вход

Monatik

8 июля Одесса услышит лучшие хиты молодого, харизматичного и невероятно талантливого певца, известного как Monatik. Для своих поклонников артист готовит программу из любимых всеми песен, среди которых: "То, от чего без ума", "Кружит", "Мокрая", "УВЛИУВТ", "Выходной" и Vitamin D.

Помимо сольного творчества Дмитрий также занимается саунд-продюсированием. Написанные им композиции сейчас исполняют Светлана Лобода, Дима Билан, Алина Гросу и Анна Седокова. Также в 2016 певец был одним из наставников музыкального шоу "Голос. Дети", а в 2017-м именно его выступление открыло первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение".

Когда: 8 июля, 02:00

Где: Клуб Ibiza, пляж Аркадия

Стоимость: 450 - 11200 грн

Как ранее писал OBOZREVATEL, Олег Винник "взорвал" толпу на крупнейшем фестивале в Восточной Европе.