Кошка-чиновник и ворона-сексистка: самые странные животные Украины

Грызун-синоптик, собака-кошачья няня, ворона, нападающая на женщин, кот-библиотекарь - CityOboz рассказывает о животных, которые "сменили профессию" и стали знамениты в украинских городах.

Кошка-секретарь Тигра

Кошка-секретарь работает в Днепропетровской ОГА. Маленького котенка приютили у себя сотрудники госслужбы и назвали Тигром. Позже кот оказался кошкой, однако имя менять не стали.

Тигра прекрасно обжилась на новом месте. Обзавелась собственным уютным уголком в офисе, охотно гуляет по помещениям, играет с коллегами и помогает принимать важные решения.

facebook.com / Радио Свобода

facebook.com / Радио Свобода

facebook.com / Радио Свобода

Сурок-предсказатель Тимка

Сурок-предсказатель по имени Тимка ІІІ живет на биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина в Гайдарах. Каждый год животное рассказывает украинцам, ждать ли раннюю и теплую весну. В прошлом году папа сурка Тимка ІІ предсказал затяжную зиму и "ушел на пенсию", а его миссию передали младшему предсказателю.

В 2018 году после основного предсказания у Тимки также спросили, есть ли жизнь на Марсе. Вопрос приурочили к планируемому запуску ракеты-носителя SpaceX. Сначала сурок ответил, что есть, потом передумал, а во время третьей попытки не выбрал ни одного варианта.

mediaport.ua

Ворона Чара с Хортицы

В Запорожье на острове Хортица живет ручная ворона по имени Чара. Птица поселилась на острове, "приехав" в город на поезде из питомника под Киевом. С тех пор Чару успели полюбить как местные жители, так и туристы. Приручили ворону работающие в заповеднике запорожские козаки. Они дали ей имя и заботятся о птице. Говорят, Чара любит есть мясо, яйца, орехи и йогурт. В дальнейшем ворону хотят натренировать и привлечь к выступлениям.

А еще Чара любит цеплять за ноги туристов. Особое внимание птица уделяет женщинам, а вот мужчин почти не трогает.

facebook.com / Дмитрий Шурхало

facebook.com / Дмитрий Шурхало

Кот-библиотекарь

Кот-интеллектуал более 10 лет ходит на работу в библиотеку в городе Дунаевцы Хмельницкой области. Животное – специалист в отделе комплектации. Особенно любит новые книги, которые пахнут свежей печатной краской. Получает заплату продуктами – мясом и рыбой. Работает восемь часов в день, а на выходных – отдыхает от "тяжелой" недели.

Стоп-кадр видео / ТСН

Лис Микита из Чернобыльской зоны

В зоне отчуждения живет знаменитый лис Микита.

Животное часто видят в заброшенном городе Припять. Его любимое лакомство – бутерброды с колбасой. Микита ручной и не боится подходить близко к незнакомым людям, чтобы взять еду.

Также возле ЧАЭС обитает еще один смелый лис. Животное временами выбегает из леса к туристам и просит еду.

Собака-кошачья няня

В Одессе собака по имени Туся поменяла "професию" и стала заботливой мамой для двух котят. Животное кормило малышей молоком, умывало и делало массаж животиков. До встречи с котятами собака не имела щенков и даже была стерилизована.

facebook.com / Ольга Годовенко

facebook.com / Ольга Годовенко

facebook.com / Ольга Годовенко

Добавим, что подобный случай далеко не первый в Украине. Например, в Ивано-Франковске живет лабрадор по кличке Ника. Собака также решила "усыновить" двух котят, которых хозяева нашли на улице.

Напомним, ранее CityOboz рассказал о 5 собаках Днепра, которые ищут дом.