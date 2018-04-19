Друг недели: 5 собак Днепра, которые ищут дом

"Не покупай – возьми в приюте!" – девиз волонтеров из днепровской организации "Верность". CityOboz полностью согласен с такой постановкой вопроса и теперь на постоянной основе предлагает своим читателям обзавестись верным другом совершенно бесплатно.

В нашей подборке – пять собак из Днепра, которым нужен дом прямо здесь и сейчас.

Все животные готовы к переезду и ждут именно вас.

Лола, 3 года

Королева днепровских задворков, звезда помоек и маркиза бродячих псов в прошлом. Она навсегда покончила с уличной жизнью, сменила кличку с Манька Облигация на благородную Лола, и стала иконой стиля нашего приюта!

Стремление к красивой собачьей жизни у Лолы в крови. Она регулярно посещает грумера, тренера и триммера. По последней моде, подсмотренной в программе "Светская жизнь собак", легла под нож хирурга и купировала хвост. На очереди увеличение ушей и наращивание шерсти. Ищет спутника жизни, который будет любить ее такой, какая она есть!

Звонить по телефону: 097-507-92-99.

Чернушка, 1,5 года

Хочешь, чтобы тебя любили не за деньги? Не веришь в любовь с первого взгляда? Разочаровался в отношениях? Наша Чернушка вернет тебе веру в себя! Пригласи ее на свидание (не забудь надеть поводок!) и почувствуй себя единственным. Окунись в мир истинных собачников и запретных (для владельцев кошек) наслаждений. Пусти в свою жизнь (и квартиру) Чернушку и ты честно сможешь похвастаться в компании друзей: "А моя ходит передо мной на задних лапках!"

Звоните: 097-507-92-99.

Линда, 2 года

Чувствуешь себя экстремалом в душе? Во сне покоряешь горные вершины? Мечтаешь преодолевать бурные потоки? Воображаешь себя покорителем диких зверей? Приходи в приют и приручи Линду. С ней тебе не придется подвергать себя опасностям. Зачем лезть в горы и мокнуть в реке? Ведь можно просто гулять в парке, а твоим "диким зверем" станет Линда. Ведь она совсем как настоящий волк. Ну, почти волк. Волчок… Маленький такой… Серенький… И за свой бочок можешь не беспокоиться. Не кусает она никакой бочок. Вообще не кусается.

Поговорить о Линде можно по телефону: 050-421-42-51.

Барон, 3 года

Вы любите черных овчарок? Хотели бы иметь такую? У вас нет большого дома? Не привыкли покупать мясо тоннами? Не фанаты поясов из собачьей шерсти? Тогда наше предложение для вас! Почти настоящая, почти черная, почти овчарка! Вашему вниманию предлагается эконом-вариант: малогабаритная черная овчарка, не уступающая по основным характеристикам (разгон с места при виде кота, крутящий момент хвоста и проходимость по лужам) немецкому оригиналу. Сделан в Украине.

Записаться на тест-драйв можно по телефону: 097-900-44-77, 093-063-62-05.

Дашка, 2 года

Но вообще-то она Дарья Петровна, хозяйственная, трудолюбивая барышня в самом расцвете лет. Детей в подоле не принесет, потому как стерилизована, о чем и клипса в ухе имеется. От блох и солитера добрые люди обработали, прививку поставили, так что на здоровье не жалуется. На аппетит, кстати, тоже не жалуется, ест всё, что дают.

Жить может и в будке, но есть у нее заветная мечта о собственном вольере. Поможет вести хозяйство дружной семье без вредных привычек. Специализируется на охране двора, чужих страсть как не любит и облаивает.

С серьезными предложениями звоните по телефону 098-850-89-68, а по пустякам просьба Дашку не беспокоить.

А CityOboz тем временем напоминает, что делать и как действовать, если встретил змею, паука или клеща.