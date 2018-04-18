Киевские трамваи с портретами: рейтинг CityOboz

В Киеве новые трамваи PESA оформляют портретами выдающихся украинцев-киевлян. Тематический общественный транспорт появился в 2018 году в рамках проекта "Выдающиеся украинцы". На Борщаговской линии на бортах скоростных трамваев уже изобразили Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анну Киевскую, Николая Амосова и Валерия Лобановского. На очереди, говорят в "Киевпастрансе", кинорежиссер Александр Довженко.

В вагонах также установлены видеоэкраны, на которых показывают короткие ролик о выдающейся личности.

CityOboz составил собственный рейтинг "именных" трамваев и узнал, кто из великих киевлян удался на портрете лучше всех.

Анна Ярославна

Первое место в нашем списке мы отдали Анне Киевской – младшей из трех дочерей князя Ярослава Мудрого. Она также является королевой Франции и матерью французского короля Филиппа І.

Отметим, что весной 2017 года из-за родословной Анны Киевской разгорелся настоящий скандал. Тогда Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с президентом Франции назвал Ярослава Мудрого "русским князем". Президент РФ также заявил, что Анна Ярославна имела российское происхождение. После этого между официальными аккаунтами Украины и России в Twitter развернулась настоящая перепалка. К дискуссии и взаимному троллингу присоединились западные блогеры и журналисты, а также обычные пользователи. И хоть россияне свою ошибку так и не признали, возможно, запуск в Киеве трамвая с портретом княжны – попытка Украины поставить жирную точку в дискуссии.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Валерий Лобановский

Второе место в рейтинге досталось выдающемуся футбольному тренеру Валерию Лобановскому. Он был многолетним наставником киевского "Динамо", во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков. Лобановский – главный тренер сборной Украины в 2000—2001 годах. По руководством Лобановского "Динамо" обыгрывало "Барселону" и "Реал", а также стало полуфиналистом Лиги чемпионов.

Лобановский является одним из лучших тренеров в истории футбола, по версии World Soccer входит в список 50 лучших тренеров за 50 лет (1959—2009), а также в список лучших тренеров послевоенного периода по версии The Times.

facebook.com / Сергей Майзель

facebook.com / Сергей Майзель

Ярослав Мудрый

На третьем месте трамвай с портретом князя киевского, сына Владимира Великого – Ярослава Мудрого. Он приложил много усилий к укреплению Киевской Руси. А также Ярослав расширил границы средневекового Киева, соорудив "город Ярослава", украшением которого стали Золотые ворота и Софийский собор. Прозвище Ярослав Мудрый получил за многочисленные реформы и достижения, которые положительно повлияли на развитие Руси.

КГГА

Борис Патон

Четвертую позицию в нашем списке занял портрет Бориса Патона – украинского ученого в области металлургии и технологии металлов. С 1962 года – президент Национальной академии наук. Директор Института электросварки имени его отца – академика Евгения Патона. Старейший (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президент государственной Академии наук в мире. Автор свыше 1000 публикаций и более 400 изобретений. Борис Патон помог сделать прорыв в хирургии – под его руководством разработана технология электросварки мягких тканей человека и животных.

facebook.com / Сергей Майзель

Николай Амосов

Замыкает наш рейтинг легендарный хирург и кибернетик Николай Амосов, который спас тысячи жизней. Он один из первых в Советском Союзе начал проводить операции на сердце. Первым провел протезирование митрального клапана и впервые в мире внедрил в практику антитромботические протезы сердечных клапанов. В 2008 году признан вторым после Ярослава Мудрого выдающимся украинцем по результатам опроса общественного мнения "100 великих украинцев".

facebook.com / Сергей Майзель

facebook.com / Сергей Майзель

Отметим, что в Киеве планируют запустить трамваи с портретами других выдающихся киевлян – Сержа Лифаря (артист балета, балетмейстер, основатель Парижского университета хореографии и Университета танца), Владислава Городецкого (архитектор, автор Дома с химерами и Собора святого Николая в Киеве, прозванный "киевским Гауди"), Казимира Малевича (художник-авангардист), Ивана Фундуклея (киевский губернатор, историк, краевед и меценат), Марии Заньковецкой (актриса, выдающаяся звезда украинского театра конца XIX и начала ХХ), Александра Вертинского (эстрадный артист, киноактер, композитор, поэт и певец).

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