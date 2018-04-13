Сколько в Киеве занятых людей! Все куда-то бегут, уставившись в асфальт, книгу или телефон. И так мало людей наслаждаются тем, что вокруг. Зря! Ведь если быть внимательным, можно увидеть скрытые тайны города.

Например, бывшие каретные проезды или, как они еще называются, въездные арки. Именно из-за них 100 лет назад внутрь двора проезжал каретный транспорт и экипажи: для кого-то тогдашнее личное авто, для кого-то — просто такси. Кстати, неотъемлемой частью проездов были отбойники — тумбы, которые защищали углы зданий от ударов колес. Домовладельцы беспокоились о состоянии своего имущества.

Так как же выглядят те арки? Рассказываю о своем личном топ-5.

Городецкого, 9

Каретный проезд, ул. Городецкого София Грабовецкая

Любимый дом в Маленьком Париже. И хотя в 1941 году он почти полностью сгорел, однако уже в 1950 году, как феникс, возродился из пепла.

Оригинальное здание возводили для одного из десяти самых богатых людей Киева, владельца Строительной конторы Льва Гинзбурга. Поэтому неудивительно, что сооружение вышло роскошным: оформленным в ренессансно-барочном стиле, украшенным грифонами и статуями греческих богов, оснащенным передовым инженерным оборудованием. Оно было лучшей рекламой бизнеса владельца. Как и его высокий небоскреб на месте современной гостиницы "Украина".

Первые два этажа здания занимал известный магазин мебели "Я. и И. Кон", а с 3 по 6 - многокомнатные квартиры. Конечно, в них жили те, кто имел экипажи или пользовался ими. Поэтому въезд во двор соответствовал общему шику. Кстати, оформление арки как раз-таки сохранилось первоначальное. А кованые ворота установили в 1990-е. Кстати, дата на ней - 1904 - ложная, потому что дом построили в 1901 году.

Ярославов Вал, 1

Каретный проезд, ул. Ярославов Вал Мирослава Павлик и Дарья Миронець

Романтический замок у Золотых ворот. Строился в конце XIX века на заказ поляка Михала Подгорского. Владелец очень хотел поразить необычным оформлением фасада, ведь внутри дома находилось две квартиры на 10-12 комнат со всеми удобствами, которые надо было выгодно сдать в аренду.

Каретный проезд, ул. Ярославов Вал Елена Крайнова

Для жителей и их гостей, конечно, предусматривались каретные паркоместа во дворе. Чтобы попасть на одно из них, извозчик проезжал через арку. И пусть с улицы она выглядит скромно, если заглянуть за тяжелые деревянные ворота, из каменных сводов на всех любознательных смотрят дракончики, хвосты которых переплетены с виноградными лозами.

Сагайдачного, 12

Каретный проезд, ул. Сагайдачного София Грабовецкая

Проезд на Подоле выглядит празднично и украшает бышее правление Второго пароходного общества по Днепру и его притокам. Здание построили в 1892 году на бывшей Александровской улице по заказу предпринимателя и купца Давида Марголина. Впоследствии владелец передарил его сыну.

В советское время внутри сооружения продолжали функционировать органы, связанные с пароходством. Их след уже давно простыд, однако арка, к счастью, радует глаз как днем, так и вечером. Ее даже подсвечивают.

Пушкинская, 8

Каретный проезд, ул. Пушкинская София Грабовецька

Здание с этим проездом, украшенным греческими мотивами, в 1895 году строил для себя и арендаторов артист императорских театров Михаил Михайлов, настоящее имя которого Моисей Зильберштейн. Говорят, этот человек имел замечательный голос и необычный тембр. Его сравнивали с итальянским тенором Анджело Мазини, он был первым, кто исполнил партию Ленского в опере "Евгений Онегин". Именно он имел честь выступать на сцене с Ф. Шаляпиным.

Смотришь на эту арку и представляешь, как через нее проезжали в своих экипажах все почетные гости певца, а мимо, вполне возможно, ходил на ежедневные прогулки писатель Нечуй-Левицкий, который жил недалеко от драматического театра им. Л. Украинки.

Шота Руставели, 30

Каретный проезд, ул. Шота Руставели София Грабовецкая

Скромный въезд с цветами и растительным орнаментом — украшение бывшего доходного дома в стиле неоренессанс 1903 года. Его заказчиком был купец и владелец мануфактурного магазина тканей Иосиф Розенталь.

Первый этаж своего здания он отдал под агентурно-комиссионную контору Ф. Махаринського, где принимали представительства исключительно первоклассных фирм для Киевской, Подольской, Волынской и Черниговской губерний. Как у конторы или господина Розенталя сложилась судьба, мне неизвестно, но эта маленькая весна на арке заставляет думать, что все у них было хорошо.

Пусть все хорошо будет и у вас! Любите Киев, замечайте детали. Порой именно в них кроется маленький повод для радости.