Друг в подарок: котята Днепра, которые ищут дом

"Не покупай – возьми в приюте!" – девиз волонтеров из днепровской организации "Верность". CityOboz полностью согласен с такой постановкой вопроса и теперь на постоянной основе предлагает своим читателям обзавестись верным другом совершенно бесплатно.

В нашей подборке – котята и кошка из Днепра, которым нужен дом прямо здесь и сейчас.

Все животные готовы к переезду и ждут именно вас.

Биолог Варя

Варя

Варя – 4 месяца. Уже в 2 месяца Варя почувствовала тягу к изучению природы, особенно ее привлекали жучки и кузнечики. Было принято решение отдать Варю в лагерь скаутов, чтобы развивать свое мастерство. И мы не прогадали: сейчас уровень Вари достиг мух и паучков. Уровень "Мышь" не за горами.

Методику обучения можно заказать по телефону 097 969 83 53

Молодой шпион

Кот Мальчишка

Мальчишка – 2 месяца. Подозревается в шпионаже. Найден на улице в образе несчастного выброшенного котенка, за 2 недели переезжает уже на третью передержку. Кому передает сведения о передержках, пока не обнаружено, шпионская сеть не выявлена. Внимание!

За вами следят, подробности по телефону 093 102 32 69

Малыш-сказочник

Кот Малыш

Малыш – 2 месяца. Любит слушать сказки. Его любимая сказка – "Красная Шапочка", а любимый персонаж – волк. Почему, пока не выяснили. Не то потому что у него такие же большие уши, лапы и хвост, не то потому, что хочет съесть девочку.

Если вы любите читать, но вас никто не слушает, звоните 097 395 35 44

Нала

Нала – 5-10 лет. Нала так давно и тщательно скрывает свой возраст, что сама уже забыла, сколько ей. Свой паспорт Нала съела еще в юности, поэтому пребывает в полной уверенности, что ей все еще пять. Вальс предпочитает хип-хопу, что позволяет предположить, что Нале чуточку "за" 5.

Рецепт молодости можно узнать по телефону 066 835 40 13, 099 455 55 84.

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