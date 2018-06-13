Что делать, если вас поймали без билета в транспорте: советы

В Киеве начались совместные проверки "Киевпастранса" и Нацполиции в общественном транспорте, "на горячем" уже попались 152 безбилетчика.

Штраф за безбилетный проезд составляет 20-кратный размер стоимости талона.

Как сообщает "Информатор", первое, что вас попросят сделать, если поймают без билета — заплатить эту сумму, но это не единственный вариант решения проблемы.

Попросить показать билет могут только контролер или работник полиции. У контролера обязательно должны быть при себе: служебное удостоверение, нагрудный знак (жетон или карточка), квитанции установленного образца.

Вам должны показать все выше указанные документы. При их отсутствии работник не может ни требовать оплаты штрафа, ни вообще просить вас предоставить ему какую-либо информацию о себе.

Более того, пассажир имеет право потребовать данные о месте работы контролера, а также телефон и местонахождение предприятия.

При отсутствии билета вас могут попросить выйти на следующей остановке. Недействительные проездные документы у вас могут забрать.

Полицейский, работающий вместе с контролером, может попросить вас предъявить документ, удостоверяющий личность. Также стражу порядка разрешено записывать ваши данные.

Также вы можете оплатить штраф сразу на месте и поехать дальше. Но только в том случае, если контролер выдаст вам квитанцию. Если же бланков у работника нет, вы имеете право отказаться платить.

Штраф не является обязательным. Вы имеете полное право отказаться от его оплаты по любой причине. Даже простая фраза "У меня нет денег" — вполне весомый аргумент.

Если вы отказались от штрафа, вы можете просто выйти на следующей.

Отмечается, что никто не имеет права задерживать вас за безбилетный проезд, даже полиция.

Как сообщал CityOboz, в Киеве резко поднимут цены на проезд в транспорте.