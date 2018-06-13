Що робити, якщо вас зловили без квитка в транспорті: поради

У Києві почалися спільні перевірки "Київпастрансу" і Нацполіціі в громадському транспорті, "на гарячому" вже попалися 152 безквиткових пасажира.

Штраф за безквитковий проїзд становить 20-кратний розмір вартості талона.

Як повідомляє "Інформатор", перше, що вас попросять зробити, якщо зловлять без квитка - заплатити цю суму, але це не єдиний варіант вирішення проблеми.

Попросити показати квиток можуть тільки контролер або працівник поліції. У контролера обов'язково повинні бути при собі: службове посвідчення, нагрудний знак (жетон або картка), квитанції встановленого зразка.

Вам повинні показати всі вище зазначені документи. При їх відсутності працівник не може ні вимагати оплати штрафу, ні взагалі просити вас надати йому будь-яку інформацію про себе.

Більш того, пасажир має право вимагати дані про місце роботи контролера, а також телефон та місцезнаходження підприємства.

При відсутності квитка вас можуть попросити вийти на наступній зупинці. Недійсні проїзні документи у вас можуть забрати.

Поліцейський, який працює разом з контролером, може попросити вас пред'явити документ, що засвідчує особу. Також правоохоронцю дозволено записувати ваші дані.

Також ви можете оплатити штраф відразу на місці і поїхати далі. Але тільки в тому випадку, якщо контролер видасть вам квитанцію. Якщо ж бланків у працівника немає, ви маєте право відмовитися платити.

Штраф не є обов'язковим. Ви маєте повне право відмовитися від його оплати з будь-якої причини. Навіть проста фраза "У мене немає грошей" - цілком вагомий аргумент.

Якщо ви відмовилися від штрафу, ви можете просто вийти на наступній.

Відзначається, що ніхто не має права затримувати вас за безквитковий проїзд, навіть поліція.

Як повідомляв CityOboz, в Києві різко піднімуть ціни на проїзд в транспорті.