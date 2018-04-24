В Киеве резко поднимут цены на проезд в транспорте: названы сроки

"Киевпастранс" намерен повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте до 8 грн.

Об этом говорится в финансовом плане КП на 2018 год, утвержденном Киевской городской государственной администрацией, передают "Украинские новости".

Согласно документу, при планировании доходов от перевоза пассажиров на январь-июль учитывались установленные тарифы на проезд в трамвае, троллейбусе, автобусе, фуникулере и городской электричке на уровне 4 и 5 грн соответственно.

При этом с 15 июля прогнозируется повышение тарифа до 8 гривен на всех видах транспорта.

Кроме того, при формировании доходов на перевоз пассажиров в режиме таксомоторного движения также запланировано повышение тарифов до 8 грн.

В результате по итогам 2018 года "Киевпастранс" прогнозирует получить 1 млрд 117,4 млн грн доходов от перевоза пассажиров, что на 59,1% больше, чем в планах на 2017 год, и на 53,7% больше фактических показателей за 2017 год.

Также отмечается, что повышение тарифов проходит после общественных обсуждений проекта решения, которое будет разработано КГГА.

Как сообщал CityOboz, во Львове рекордно подняли цены на проезд в электротранспорте.