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В Днепре стартует GogolFest

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27 сентября, в пятницу, в 21:00 на Площади Героев Майдана начнется Международный фестиваль современного искусства DniPRO GogolFest.

В Днепре стартует GogolFest

Откроет фестиваль гранд-опера Влада Троицкого PRO dni PRO - фантазия на тему Днепра, осмысление каким город является сегодня и что ждет его завтра.Опера создана в коллаборации с рейв-бэндом ЦеШо и формацией NOVA OPERA. Последние полгода Влад Троицкий тесно работает с ними вместе и создает масштабные театрально-музыкальные постановки. Это такие гранд-события, как опера Nero на корабельном заводе в Мариуполе или музыкальный перформанс "Лестница в .." на Потемкинской лестнице, спецподия ОМКФ 2019.

В Днепре стартует GogolFest

Композиторы – Роман Григорьев и Илья Разумейко, в сотрудничестве с которыми Влад Троицкий создал оперу-реквием IYOV, оперу-цирк Вавилон, оперу-балет ARK.

"PRO dni PRO" – это о прикосновении к вечному, о чувстве красоты, о глубочайших духовных переживаниях.

В Днепре стартует GogolFest
В Днепре стартует GogolFest
В Днепре стартует GogolFest

Как выглядит музыкальная коллаборация NOVA OPERA и ЦеШо

В Днепре стартует GogolFest

Видеофрагмент с закрытия Одесского кинофестиваля на Потемкинской лестнице

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Место
Украина Днепр
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