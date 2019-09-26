У Дніпрі стартує GogolFest

27 вересня, у п’ятницю, о 21:00 на Площі Героїв Майдану почнеться Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва DniPRO GogolFest.

Відкриє фестиваль гранд-опера Влада Троїцького PRO dni PRO - фантазія на тему Дніпра, осмислення яким місто є сьогодні та що чекає на нього завтра.Опера створена у колаборації із рейв-бендом ЦеШо та формацією NOVA OPERA. Останні півроку Влад Троїцький тісно працює з ними разом та створює масштабні театрально-музичні постановки. Це такі гранд-події, як опера Nero на корабельному заводі у Маріуполі або музичний перформанс “Сходи до..” на Потьомкінських сходах, спецподія ОМКФ 2019.

Композитори – Роман Григорів та Ілля Разумейко, у співпраці з якими Влад Троїцький створив оперу-реквієм IYOV, оперу-цирк Вавилон, оперу-балет ARK.

“PRO dni PRO” – це про дотик до вічного, про відчуття краси, про найглибші духовні переживання.

Як виглядає музична колаборація NOVA OPERA та ЦеШо

Відеофрагмент із закриття Одеського кінофестивалю на Потьомкінських сходах

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