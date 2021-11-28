Украина – Северная Македония: анонс матча отбора к ЧМ-2023 по баскетболу, где купить билеты

Мужская сборная Украины по баскетболу в понедельник, 29 ноября, проведет второй матч квалификации к чемпионату мира-2023. После поражения в Тбилиси от Грузии (83:88) "желто-синие" в киевском Дворце спорта примут северных македонцев. Начало игры – в 19:00.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Те, кто не смогут попасть на трибуны столичной арены, смогут поддержать наших ребят у экранов телевизоров и электронных девайсов. Прямую трансляцию проведет канал XSPORT.

Кроме того, показ встречи будет доступен на OBOZREVATEL и сайте Федерации баскетбола Украины.

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ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Очевидным фаворитом, по мнению аналитиков, является украинская команда. Ставки на победу подопечных Айнарса Багатскиса принимаются с коэффициентом 1,13.

Ничья в основное время оценивается котировкой 22,00. А показатели на успех гостей достигают уровня 6,00.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Денис Лукашов, Виталий Зотов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Александр Липовый, Александр Кобец, Богдан Близнюк, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Джером Рэндл, Вячеслав Петров, Сергей Павлов, Владимир Герун, Дмитрий Скапинцев, Артем Пустовой.

Северная Македония: Боян Крстевски, Кристиан Николов, Дамьян Робев, Дарио Митевски, Адем Мекич, Дамьян Стояновски, Бобан Стаич, Стоян Гюроски, Любомир Младеновски, Андрей Митревски, Виктор Ефремовски, Андрей Маслинко, Кирилл Николовски, Лейсон Зекири, Андрей Магдевские, Теодор Симич, Ненад Димитриевич, Джейкоб Вайли.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

После стартовых матчей отбора на Мундиаль украинцы находятся на третьем месте группы G, опережая македонцев за счет лучше разницы очков. Лидируют Грузия и Испания.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Украинцы и македонцы встречались четыре раза. Трижды побеждали балканцы и одна игра осталась за "желто-синим".

Евробаскет-2001. Отбор

Македония – Украина 84:58 (41:26, 43:32)

Украина – Македония 95:86 (22:13, 25:23, 23:29, 25:21)

Евробаскет-2011. Отбор

Украина – Македония 58:71 (22:17, 9:13, 17:20, 10:21)

Македония – Украина 71:55 (21:19, 14:10, 18:12, 18:14)

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис назвал нелогичным поражение своих подопечных в матче с Грузией в отборе на ЧМ-2023 по баскетболу.