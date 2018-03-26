Спектакль "Заказываю любовь" 

В Запорожье 6 апреля состоится спектакль-комедия для взрослых "Заказываю любовь".

"История, которая может произойти с каждым", – так утверждает драматург Татьяна Иващенко. Отношения между мужчиной и женщиной – всегда, в определенной мере, детектив.

С чего все начнется, какие неожиданные повороты предложит интрига, какова будет развязка?

Сюжеты развития любовных историй, в общем-то, похожи, но за любой из них наблюдать всегда интересно, потому что в чувствах главное – нюансы.

Каждая женщина мечтает о любви, неимоверной и сказочной, хочет быть счастливой и пусть, хотя бы на миг, но почувствовать себя любимой, желанной… Особенно, когда уже нет сил бороться с одиночеством! Может быть, ее можно купить? Сколько стоит любовь? В этом вопросе героини спектакля – трагизм отчаяния, но как обычно, жизнь не однозначна, и вот уже иллюзия ее оттенков меняет взгляд с трагедийного на комедийный.

К неожиданной развязке зритель пойдет лабиринтами отношений между мужчиной и женщиной, связи их хрупки, непонятны, неожиданны, все время меняются. Зрители до конца спектакля останутся в напряжении, стараясь разгадать – или любовь, или обман?

Когда: 6 апреля в 18:00

Где: Запорожский областной академический украинский музыкально-драматический театр им. Магара