Вистава "Замовляю любов"

В Запоріжжі 6 квітня відбудеться спектакль-комедія для дорослих "Замовляю любов".

"Історія, яка може статися з кожним", - так стверджує драматург Тетяна Іващенко. Відносини між чоловіком і жінкою - завжди, до певної міри, детектив.

З чого все почнеться, які несподівані повороти запропонує інтрига, яка буде розв'язка?

Сюжети розвитку любовних історій схожі, але за будь-яким з них спостерігати завжди цікаво, тому що в почуттях головне - нюанси.

Кожна жінка мріє про кохання, неймовірне і казкове, хоче бути щасливою і нехай, хоча б на мить, але відчути себе коханою, бажаною ... Особливо, коли вже немає сил боротися з самотністю! Може бути, її можна купити? Скільки коштує любов? У цьому питанні героїні вистави - трагізм відчаю, але як завжди, життя не однозначне, і ось вже ілюзія його відтінків змінює погляд з трагедійного на комедійний.

До несподіваної розв'язки глядач піде лабіринтами відносин між чоловіком і жінкою, зв'язки їх тендітні, незрозумілі, несподівані, весь час змінюються. Глядачі до кінця вистави залишаться в напрузі, намагаючись розгадати - або любов, або обман?

Коли: 6 квітня о 18:00

Де: Запорізький обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Магара