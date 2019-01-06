Во Львове произошло ЧП с пассажирским самолетом: фото с места событий

Во Львове в воскресенье, 6 января, произошел опасный инцидент с самолетом Boeing 737-800 с бортовым номером TC-JVI авиакомпании Turkish Airlines, который совершал рейс по маршруту Львов-Стамбул.

Так, при осуществлении разворота на взлетно-посадочной полосе он выкатился за ее пределы. Было объявлено аварийную тревогу, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Львов".

"Ни один из 59 пассажиров и 6 членов экипажа, находившихся на борту воздушного судна, в результате инцидента не пострадали. Самолет не претерпел значительных повреждений. Были осуществлены мероприятия по высадке пассажиров и доставке в терминал "А", – сказано в сообщении.

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В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации самолета со взлетно-посадочной полосы.

Очевидцы выложили в сети фото с места событий.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Борисполь в воскресенье, 9 декабря, произошла авария с пассажирским самолетом.