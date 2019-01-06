Небезпечна НП із пасажирським літаком у Львові: з'явилися подробиці

У міжнародному аеропорту "Львів" після небезпечного інциденту з літаком змінився графік.

Як повідомила прес-служба аеропорту в Facebook, деякі рейси затримувалися на невизначений термін.

"Рейс FR 1642 Лондон-Львів авіакомпанії Ryanair на даний час знаходиться в м.Жешув. Рейс №7132 Шарм-ель-Шейх-Львів піде на запасний аеродром у Київ. Рейси авіакомпанії "Ernest" затримуються на невизначений час, оскільки виконуються повітряним судном, що знаходиться в аеропорту "Львів". Рейс LH 2551 авіакомпанії Lufthansa скасовано. Рейс PC421 авіакомпанії Pegasus перенесено на завтра", – повідомлялося на сторінці аеропорту.

Facebook Валерія Стояна

Пізніше літак авіакомпанії Turkish Airlines відбуксирували на перон і почали проводити розслідування, щоб з'ясувати причини інциденту, про результати якого буде повідомлено додатково.

"Відповідні підрозділи аеропорту виконують оперативні роботи з очистки ЗПС. Розпочато реєстрацію пасажирів. Рейси будуть виконуватись у міру готовності повітряних суден до відправлення", – відзначили в прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня у Львові літак Boeing 737-800 з бортовим номером TC-JVI при розвороті на злітно-посадковій смузі викотився за її межі.