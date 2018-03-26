С 13 по 21 июля 2018 года на берегу Черного моря соберутся кинотворцы и киноманы со всего мира. 9 дней эксклюзивных премьер зарубежных и украинских фильмов от лучших режиссеров, мастер-классы ведущих мировых кинодеятелей, уникальный open-air киноперформанс на Потемкинской лестнице, специальные показы и самые яркие вечеринки сезона – все это объединит в себе Одесский международный кинофестиваль!

http://ivona.bigmir.net/

Под открытым небом в этом году покажут фильм эпохи немого кино "Safety Last!". Киноленте в этом году исполнится 95 лет. Показ будет сопровождаться игрой симфонического оркестра.

afisha.tochka.net

Уже открыта продажа фестивальных абонементов.