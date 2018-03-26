З 13 по 21 липня 2018 року на березі Чорного моря зберуться кінотворці та кіномани з усього світу. 9 днів ексклюзивних прем'єр зарубіжних і українських фільмів від кращих режисерів, майстер-класи провідних світових кіномитців, унікальний open-air кіноперформанс на Потьомкінських сходах, спеціальні покази і найяскравіші вечірки сезону - все це об'єднає в собі Одеський міжнародний кінофестиваль !

http://ivona.bigmir.net/

Під відкритим небом в цьому році покажуть фільм епохи німого кіно "Safety Last!". Кінострічці в цьому році виповниться 95 років. Показ буде супроводжуватися грою симфонічного оркестру.

afisha.tochka.net

Уже відкрито продаж фестивальних абонементів.