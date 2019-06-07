Не пропусти: В Одессу летит 40-метровый дракон

25 июня на территории парка "Преображенский" стартует "Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей", который продлится до 25 августа. Мероприятие состоится в рамках фестиваля "Хочу в Одессу".

"Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей" уже успел покорить 40 стран мира и теперь отправляется в Одессу.

Впервые в городе – 30 невероятных световых инсталляций, которые раскрывают историю и культуру загадочной и таинственной Поднебесной.

Красочные фигуры розовых фламинго, сады панд и райских птиц, а также другие персонажи китайских народных сказок и легенд можно будет увидеть в парке "Преображенский". Главным героем фестиваля станет 40-метровый огнедышащий дракон. Организаторы мероприятия, компания Grand Event обещают посетителям увлекательную шоу-программу, китайскую церемонию чаепития, шедевры китайской кухни, тематические мастер-классы, а также море положительных эмоций и впечатлений.

"Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей с большим успехом прошел в Киеве. Мы получили множество сообщений, в которых украинцы выразили желание посетить фестиваль в своем городе, поэтому было принято решение отправиться с выставкой в ​​тур по стране. И первой остановкой стала Одесса!", - сообщил Денис Погорелко, директор компании Grand Event.

Стоимость билетов 160 – 200 грн.

Время работы: с 21.00 до 24.00

Адрес: Парк "Преображенский", ул. Новощепной Ряд, 27 (вход с ул. Мечникова)

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!