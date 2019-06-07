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Не пропусти: В Одесу летить 40-метровий дракон

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25 червня на території парку "Преображенський" стартує "Фестиваль Гігантських Китайських ліхтарів", який триватиме до 25 серпня. Захід відбудеться в рамках фестивалю "Хочу в Одесу".

Не пропусти: В Одесу летить 40-метровий дракон

"Фестиваль Гігантських Китайських ліхтарів" вже встиг підкорити 40 країн світу і тепер відправляється до Одеси.

Вперше в місті – 30 неймовірних світлових інсталяцій, які розкривають історію та культуру загадкової і таємничої Піднебесної.

Барвисті фігури рожевих фламінго, сади панд і райських птахів, а також інші персонажі китайських народних казок і легенд можна буде побачити в парку "Преображенський". Головним героєм фестивалю стане 40-метровий вогнедишний дракон. Організатори заходу, компанія Grand Event обіцяють відвідувачам захоплюючу шоу-програму, китайську церемонію чаювання, шедеври китайської кухні, тематичні майстер-класи, а також море позитивних емоцій та вражень.

Не пропусти: В Одесу летить 40-метровий дракон

"Фестиваль Гігантських Китайських ліхтарів з великим успіхом пройшов в Києві. Ми отримали безліч повідомлень, в яких українці висловили бажання відвідати фестиваль в своєму місті, тому було прийнято рішення відправитися з виставкою в тур по країні. І першою зупинкою стала Одеса!", - повідомив Денис Погорілко, директор компанії Grand Event.

Не пропусти: В Одесу летить 40-метровий дракон

Вартість квитків 160 – 200 грн.

Час роботи: з 21.00 до 24.00

Адреса: Парк "Преображенський", вул. Новощепний Ряд, 27 (вхід з вул. Мечникова)

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