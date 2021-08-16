"Монако" – "Шахтер": онлайн матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 17 августа, проведет первый матч плей-офф отбора к Лиге чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби в Монте-Карло сразится с местным "Монако".

Встреча пройдет на знаменитом стадионе "Луи II". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Монако – Шахтер. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МОНАКО – ШАХТЕР

Увидеть противостояние можно будет на канале "MEGOGO Футбол 1", который доступен на видеоплатформе Megogo и на Volia TV. Зрителям предложат аналитическую студию с участием экспертов и журналистов.

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Кроме того, трансляцию из Монте-Карло проведет российский вещатель "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МОНАКО – ШАХТЕР

Явным фаворитом матча считаются хозяева поля. На победу "Монако" принимаются ставки с коэффициентом 1,65.

Ничья оценивается котировкой 3,90. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 4,50.

СУДЬИ НА МОНАКО – ШАХТЕР

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Нидерландов, которую возглавляет Данни Маккели. Этот судья оскандалился в полуфинале Евро-2020 Англия – Дания.

Помогать ему будут лайнсмены Хессел Стеегстра и Ян де Врис, а роль четвертого рефери исполнит Аллард Линдхаут.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Кевин Блом.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Нико Ковач, главный тренер "Монако":

– "Шахтер" – грозный оппонент, привыкший к матчам Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мы увидели, насколько это хорошая команда. Они дважды победили "Реал", у них много бразильцев в составе и новый итальянский тренер. Это самый сложный соперник из тех, кто мог попасться нам в плей-офф. Они будут фаворитами, но мы верим в свои сильные стороны и качества. В прошлом сезоне мы усердно работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Роберто Де Дзерби, главный тренер "Шахтер":

– "Монако" очень много забивает со стандартов и применят высокий прессинг? Конечно, стандарты это очень опасные ситуации, которые мы рассматривали, но мы должны играть внимательно. "Монако" – очень сильная команда, как и "Шахтер". Мы будем играть два матча очень внимательно, потому что квалификация очень сложная. Сложный матч, фаворита нет. Будет сложная игра для всех. И "Монако" – сильная команда, и "Шахтер".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Монако": Нюбель – Сидибе, Дисаси, Павлович, Желсон Мартинш, Жеан Лукас, Тчуамени, Якобс, Боаду, Фолланд, Диоп

"Шахтер": Трубин – Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Патрик, Степаненко, Тете, Антонио, Соломон, Траоре

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

"Шахтер" и "Монако" встречались друг с другом в далеком 1979 году. В первом раунде Кубка УЕФА сильнее были монегаски, который выиграли дома 2:0, а в Донецке уступили 1:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед игрой с "Монако" донецкий "Шахтер" добыл непростую победу над "Металистом-1925" в УПЛ.