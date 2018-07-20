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Александр Калашников
Александр Калашников
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Что скрывает Труханов остров

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Водомерный шар с отметками наводнений - единственное, что осталось от бывшего киевского яхт-клуба, существовавшего тут в 1887-1918 годах.

Пока осталось... Пребывая в полном забвении, - уж очень неудачно этот гранитный шар сейчас расположен. В месте, которое попробуй еще найди. На огороженной территории заброшенного и стоящего сейчас в руинах пионерлагеря.

Ситуация, когда, если и точно знаешь, где, то не факт, что беспрепятственно доберешься. А если не знаешь? Вот то-то ведь и оно.

Да и не ухаживает за ним никто. Нанесенные отметки уровня воды прошлых лет уже потускнели, и относительно хорошо читается лишь полустертая дата "1970" - год очень мощного киевского наводнения, когда, несмотря на уже построенное Киевское водохранилище, уровень воды поднялся настолько сильно, что станцию метро Гидропарк поезда проскакивали лишь транзитом...

Фотографии, которые сейчас показываю, я снимал неделю назад. Кой-как, но пройти туда пока все еще можно. А вот как будет дальше с этим уникальным объектом - не знаю. По хорошему - его надо перенести куда-то в более людное и охраняемое место. Например, поставить около Пешеходного моста, прямо при входе на Труханов остров.. Да и табличкой снабдить, чтобы было понятней, что это, и к чему.

Если у кого-то есть идеи, как можно реально решить этот вопрос - пишите. Может и получится здесь что-нибудь сделать.

Пост взять с Facebook-страницы Александра Калашникова.

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Александр КалашниковАлександр Калашников
Тема
Kyiv.City
Объекты
Труханов островпамять
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