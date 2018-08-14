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КияниМедОбоз

Берег усеян трупами: в Николаеве случилось экологическое бедствие

4.2тЧитать новость на украинском

В Николаеве массовый мор рыбы – весь берег реки Южный Буг усеян сотнями трупов.

На 100 квадратных метрах обследованной территори реки нашли 1740 погибших бычков размером от 5 до 15 сантиметров. Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль на страничке в Facebook.

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Эксперты отобрали пробы воды для анализа, чтобы установить причину гибели рыбы. Сейчас они только предполагают, что ею мог стать сероводород, уровень которого в результате деятельности человека увеличился.

Специалисты также жалуются на маловодность этого года, в связи с чем повышается соленость воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве назревает экологическое бедствие: кроме массового мора уток, начали гибнуть вороны и крысы.

Место
УкраинаНиколаев
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Гость
Гость
в Николаеве реки фекалий, все канализационные трубы сгнили, но Обоз об этом молчит ))). Город весь в дерьме плавает.
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