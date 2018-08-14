Берег усіяний трупами: в Миколаєві сталося екологічне лихо

У Миколаєві масовий мор риби - весь берег річки Південний Буг усіяний сотнями трупів риби.

На сотні квадратних метрів обстеженої території річки знайшли 1740 загиблих бичків розміром від 5 до 15 сантиметрів. Про це повідомляє Миколаївський рибоохоронний патруль на сторінці в Facebook.

Експерти відібрали проби води для аналізу, щоб встановити причину загибелі риби. Зараз вони тільки припускають, що нею міг стати сірководень, рівень якого в результаті діяльності людини збільшився.

Спеціалісти також скаржаться на маловодність у цьому році, у зв'язку з чим підвищується солоність води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві назріває екологічне лихо: крім масового мору качок, почали гинути ворони і щури.