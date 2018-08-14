Ми на Facebook
МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
КияниМедОбоз

Берег усіяний трупами: в Миколаєві сталося екологічне лихо

4.2тЧитати новину російською

У Миколаєві масовий мор риби - весь берег річки Південний Буг усіяний сотнями трупів риби.

На сотні квадратних метрів обстеженої території річки знайшли 1740 загиблих бичків розміром від 5 до 15 сантиметрів. Про це повідомляє Миколаївський рибоохоронний патруль на сторінці в Facebook.

Новини
Купатися неможливо: Ялту наздогнала екологічна катастрофа

Експерти відібрали проби води для аналізу, щоб встановити причину загибелі риби. Зараз вони тільки припускають, що нею міг стати сірководень, рівень якого в результаті діяльності людини збільшився.

Спеціалісти також скаржаться на маловодність у цьому році, у зв'язку з чим підвищується солоність води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві назріває екологічне лихо: крім масового мору качок, почали гинути ворони і щури.

Місце
УкраїнаМиколаїв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
2
Смішно
1
Цікаво
15
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гость
Гость
в Николаеве реки фекалий, все канализационные трубы сгнили, но Обоз об этом молчит ))). Город весь в дерьме плавает.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги