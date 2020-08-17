Берлускони опубликовал фото с молодой пассией: СМИ заговорили о мести бывшей невесте

Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони сфотографировали с новой спутницей, 30-летней Мартой Фашиной.

Об этом сообщила Daily Mail. Журналисты предположили, что таким образом 83-летний Берлускони решил отомстить своей бывшей невесте 35-летней Франческе Паскаль.

Бывший итальянский премьер-министр и Марта Фачина попали в объективы папарацци, идущими рука об руку по пристани своей виллы на Сардинии. Снимки разошлись по итальянским и зарубежным изданиям, получив скандальные комментарии, связанные со значительной разницей в возрасте пары.

Берлускони, который уже был дважды женат, разорвал свои 10-летние отношения с Паскаль в марте, что обошлось ему в 20 миллионов евро, до того, как встретился Фашиной.

Отношения Берлускони с Франческой Паскаль продолжались 10 лет Daily Mail

Но Паскаль неожиданно попала на первые полосы газет, когда ее сфотографировали загорающей топлес и целующейся с 55-летней певицей Паолой Турчи на яхте. Снимки Берлускони появились в прессе через несколько дней после этого.

В дополнение к предположению, что фотографии, возможно, были постановочными, они впервые появились в еженедельном журнале сплетен Chi, принадлежащем компании Arnoldo Mondadori Editore, которой управляет дочь Берлускони.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, подруга бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони Франческа Паскале заявила, что намерена выйти замуж за политика и ждет его окончательного решения.