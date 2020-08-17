Берлусконі опублікував фото з молодою пасією: ЗМІ заговорили про помсту колишній нареченій

Експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі сфотографували з новою супутницею, 30-річної Мартою Фашиною.

Про це повідомила Daily Mail. Журналісти припустили, що таким чином 83-річний Берлусконі вирішив помститися своїй колишній нареченій 35-річній Франчесці Паскаль.

Колишній італійський прем'єрміністр і Марта Фашина потрапили в об'єктиви папараці, коли йшли рука об руку вздовж пристані своєї вілли на Сардинії. Знімки розійшлися італійськими і закордонними виданнями, отримавши скандальні коментарі, пов'язані зі значною різницею у віці пари.

Берлусконі, який вже був двічі одружений, розірвав свої 10-річні відносини з Паскаль в березні, що обійшлося йому в 20 мільйонів євро, до того, як зустрівся з Фашиною.

Стосунки Берлусконі з Франческою Паскаль тривали 10 років Daily Mail

Але Паскаль несподівано потрапила на перші шпальти газет, коли її сфотографували, коли вона загоряла топлес і цілувалася з 55-річною співачкою Паолой Турчі на яхті. Знімки Берлусконі з'явилися в пресі через кілька днів після цього.

На додаток до припущення, що фотографії, можливо, були постановочними, вони вперше з'явилися в щотижневому журналі пліток Chi, що належить компанії Arnoldo Mondadori Editore, якою управляє дочка Берлусконі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, подруга колишнього прем'єрміністра Італії Сільвіо Берлусконі Франческа Паскаль заявила, що має намір вийти заміж за політика і чекає на його остаточне рішення.