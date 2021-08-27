Что стоит за цифрами…

Хроника последних недель:

• 23 июля Гостаможслужба совместно с правоохранительными органами выявила и изъяла 368 кг героина, спрятанного в пустотелых муляжах кирпича. Стоимость на "черном рынке" - почти 1 млрд. грн.

• 9 августа сотрудники Одесской таможни выявили и изъяли 60 кг кокаина, спрятанного в вентиляционном люке контейнера с бананами. Стоимость на "черном рынке" - 10 млн. долларов.

• 16 августа одесские таможенники выявили еще одну такую же порцию 60 кг кокаина на $10 млн и опять в латиноамериканских бананах. Злоумышленники провели "работу над ошибками", нанеся на пакеты с наркотиком вещество, похожее на деготь, чтобы кокаин не смогли унюхать собаки. Не помогло: преступный груз обнаружили при сканировании контейнеров.

Видео дня

• 13 августа Киевская таможня изъяла семена сортовой конопли на 3 млн. грн. Они следовали в международных почтовых отправлениях из Украины в США, РФ и Казахстан. Впервые на украинской таможне зафиксирована попытка переслать семена сортовой конопли из Украины за рубеж, а не наоборот.

Не питаю иллюзий, что таможня пресекает все без исключения попытки контрабанды наркотиков. Но за приведенными выше цифрами стоит очень многое. Это спасенные судьбы, здоровье и даже жизни (не говоря о деньгах) очень многих людей. И не только в Украине, но и в других странах мира.

Поэтому большое сердечное спасибо таможенникам за профессионализм и добросовестность!

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