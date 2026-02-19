Забирают даже многодетных: в Беларуси начали массово рассылать повестки мужчинам

Власти Беларуси организовали внеплановые военные сборы и массово рассылают повестки военнообязанным гражданам и резервистам. Многие жители РБ встревожены внезапностью и масштабом таких мероприятий Западного оперативного командования.

В соцсетях жалуются, что сбор на учения происходит в спешке: некоторых везут прямо с работы, практически не оставляя времени на решение личных и бытовых вопросов. Кроме этого, повестки присылают даже многодетным родителям, передает "Суспільне".

Что происходит в Беларуси?

Повестки с вызовом на сборы начали приходить в Гродненской области (на северо-западе страны). Этот регион граничит одновременно с Польшей и Литвой как раз в месте стратегического Сувалкского коридора.

Некоторых мобилизованных на сборы повезли и на другие полигоны в западной части Беларуси, например, "Обуз-Лисновский" в районе Барановичей Брестской области. Часть резервистов направили на полигон "Брестский", расположенный в нескольких километрах от польской границы и чуть дальше от территории Украины.

Сразу несколько пользователей Threads из Беларуси сообщили, что вызывают не только мужчин – прямо с работы в медицинских учреждениях Гродно в военкомат вызывают медсестер. Ранее, по словам авторов, такого не было.

Некоторые женщины жалуются, что на этот раз военкоматы забирают и тех, кто имеет отсрочку в связи с семейным положением. Например, многодетных и мужчин, у которых есть маленькие дети в возрасте до трех лет.

"Мужа забрали. Принесли повестку чуть ли не ночью 16 февраля. У нас младенец. Он [муж] пришел на работу, а там еще одна повестка – 17 февраля явиться в 15:00. В 19:00 его уже забрали, несмотря на все диагнозы – мои, ребенка и мужа. Сказали: "Нам по***!" – и увезли. Где он сейчас, что с ним, я не знаю. Связи нет, забрали телефоны. Единственное, что успел сказать: "Вызов военного времени", – пожаловалась в Threads жительница Гродно Екатерина.

Еще одна жительница этого города Кристина пересказала слова своего мужа: мол, военкомат в Гродно работает практически круглосуточно, никому ничего не объясняют, а только отсюда планируют отправить в казармы полторы тысячи человек. По ее словам, "призвали даже батюшку".

Ориентировочное время обучения – месяц-полтора, но сроки могут меняться.

Что говорит власть?

16 января 2026 года незаконно избранный президент РБ Александр Лукашенко объявил проверку вооруженных сил.

Через месяц, 17 февраля, минобороны Республики Беларусь сообщило, что "в рамках мероприятий комплексной проверки вооруженных сил" проходит сбор военнообязанных в запасе. Отмечалось, что задействованы соединения и в/ч Западного оперативного командования.

Заместитель военкома города Гродно и Гродненского района Александр Ровгач прокомментировал ситуацию в стиле "все по плану".

"Офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запаса прибывают на пункт предварительного сбора военнообязанных, где их распределяют на команды. Сформированные команды отправляют на пункты приема личного состава воинских частей в соответствии с установленным графиком. Военнообязанные с пониманием относятся к этим мероприятиям, мотивированы на выполнение поставленных задач", – уверяет он.

19 февраля МО Беларуси вTelegram поделилось заявлением генерал-майора Валерия Ревенко, помощника министра обороны, который является начальником департамента международного военного сотрудничества. Он заявил, что "мероприятия оперативной и боевой подготовки связаны, прежде всего, с действиями и агрессивной риторикой стран Запада, которые открыто отметили, что готовятся к войне".

"Соответственно, мы также проводим мероприятия по подготовке вооруженных сил к отражению агрессии... Все открыто, доступно и понятно, мы готовимся к отражению агрессии без каких-либо агрессивных и наступательных действий", – утверждает Ревенко.

Как писал OBOZ.UA, недавно Украина приняла новое решение о санкциях против незаконно избранного президента РБ Александра Лукашенко. Это ответ на "очевидно большее втягивание Беларуси в войну России".

