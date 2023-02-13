"Военная игра": в Воздушных силах объяснили, для чего оккупанты имитируют взлет МиГ-31К в Беларуси

Причиной того, что на территории Беларуси российские военнослужащие начали имитировать взлеты МиГ-31К – носителей ракет "Кинжал", – может быть "военная игра". Противник применяет разные способы, чтобы попытаться ввести украинскую разведку в заблуждение.

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Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини". Напомним, что когда самолет-носитель "Кинжалов" поднимается в небо, по всей стране звучит воздушная тревога, потому что ракеты этого типа гиперзвуковые и ПВО не может их перехватить (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ведущая отметила, что недавно мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила: российские МиГ-31К, которые находятся на аэродромах РБ, в некоторых случаях не взлетали. Вместо этого военнослужащие ВС РФ поднимали в небо другие самолеты, которые имитировали носители "Кинжалов". Журналистка спросила, для чего Россия прибегает к таким действиям.

"Противник применяет разные тактические приемы. Цели тоже разные – это может быть и введение в заблуждение таким образом. Мы же отслеживаем – наша разведка, радиолокационная разведка и другие виды разведки – все, что происходит на территории оккупанта и на территории оккупированной Беларуси, в том числе и взлеты МиГ-31К", – ответил Игнат.

Он подчеркнул, что реагировать на потенциальную угрозу удара "Кинжалами" необходимо, поэтому по стране включаются сирены.

Как объяснил Игнат, россияне иногда применяли обычные военные самолеты, бортам которых давали позывные МиГ-31К. "Беларускі Гаюн" ранее писал, что эти воздушные судна также издавали звук, практически неотличимый от работы истребителя-перехватчика МиГ-31К.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" противник последний раз применял во время воздушной атаки 26 января. Оружие ударило по объектам в Киеве и Запорожье. Вероятно, эти ракеты запускались с самолетов, которые базируются на территории России.

– В ОК "Юг" не исключают, что новую массированную атаку с воздуха противник может осуществить ближе к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

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