Военные России и Беларуси начали имитировать взлеты истребителя МиГ-31К, из-за которых в Украине звучит воздушная тревога – СМИ

Накануне из аэропорта в Мачулищах было произведено сразу несколько вылетов истребителей, звук которых фактически неотличим от основного боевого самолета российской авиации МиГ-31К. В результате по территории Украины, в частности, прилегающей к Беларуси, регулярно звучала воздушная тревога в ожидании новых воздушных атак.

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Об этом сообщили на Telegram-канал Беларусский Гаюн, аналитики которого почти год непрерывно ведут фиксацию военной активности на территории Беларуси. Они убеждены, что оккупанты намеренно имитировали взлет группы боевых истребителей, на самом деле производя полеты на стандартных истребителях типа Су.

"Различные факторы говорят о том, что наша теория верна и в данном случае крайне сложно было отличить Су от МиГ без визуального наблюдения (которое невозможно из-за тумана, снега, дождя и тд)", – указано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что согласно данным военных аналитиков, в ближайшее время наступление на Украину со стороны Беларуси не планируется. Во всяком случае, об этом свидетельствует "затишье" российских военных формирований на тамошних территориях

При этом враг продолжает запускать ИПСО о взлете носителя "Кинжалов" с белорусского аэродрома "Мачулищи". На самом же деле с начала 2023 года ни одного взлета зафиксировано не было.

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