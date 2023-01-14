Россия перебросила в Беларусь еще два эшелона с техникой: СМИ раскрыли подробности

В Беларусь из России перебросили еще два новых эшелона ВС РФ с личным составом и военной техникой. Они прибыли на ЖД-станцию Слоним (Гродненская область РБ) 11 и 12 января.

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Данные подтверждены "Сообществом железнодорожников Беларуси" и мониторинговой группой "Беларускі Гаюн". Подчеркнем: последний Telegram-канал говорит о некой ротации российских сил. За последние дни часть солдат и техники ВС РФ покинула территорию РБ, в то же время наблюдается переброска на полигоны для обучения новых военнослужащих (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Согласно наблюдениям, два российских эшелона были отправлены со станции Кантемировка (Воронежская область РФ) 8 и 9 января 2023 года. В первом среди 43 вагонов был один пасажирский (мог перевозить примерно 50 человек) и 42 вагона-платформы.

11 января в 00:15 этот эшелон приехал в беларусский Слоним. Среди техники были минимум два бензовоза "Урал", два БТРа, шесть грузовиков ("Урал" и "КамАЗ", некоторые – "КУНГи"), и один прицеп (генератор), один автокран "КамАЗ", два бензовоза МАЗ и один УАЗ "Патриот". На некоторых машинах был знак "Z".

Уже на следующий день, 12-го числа, на станцию Слоним прибыл второй эшелон ВС РФ, который насчитывал уже 52 вагона: 3 пассажирских (≈150 человек) и 49 вагонов-платформ.

Журналисты подсчитали, что в РБ могли прибыть по меньшей мере 91 единица российской военной техники и около 200 человек личного состава.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно министерство обороны Соединенных Штатов заявило, что не видит признаков того, что армия Беларуси готовится к непосредственному участию в агрессии против Украины. США внимательно следят за обстановкой на украинско-беларуской границе.

– В Генштабе, в свою очередь, сообщили, что в течение 2023 года для Украины будет сохраняться угроза наступления оккупационных войск из Беларуси. Однако сейчас противник не сформировал ударную группировку в РБ.

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