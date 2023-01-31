В течение дня 5 раз в сеть вбрасывали фейковую информацию о взлете носителя ''Кинжалов'' с аэродрома ''Мачулищи'' – Белорусский Гаюн

Во вторник, 31 января, в течение дня 5 раз в сеть вбрасывали фейковую информацию о якобы взлете носителя "Кинжалов" с белорусского аэродрома "Мачулищи". На самом же деле ни одного взлета зафиксировано не было.

Видео дня

Такую информацию обнародовали в Telegram-канале "Белорусский Гаюн". "За сегодняшний день нам пытались вбросить информацию о взлетах МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома "Мачулищи" не менее 5 раз", – говорится в сообщении.

В частности, фейковые "предупреждения" были обнародованы 11:20, 11:30, 12:35, 14:40 и 18:05. Среди прочего, их публиковали украинские Telegram-каналы.

"А знаете сколько настоящих взлетов МиГ-31К из Мачулищ зафиксировано за сегодня? 0 (ноль)", – добавили наблюдатели "Белорусский Гаюн".

Напомним, в воскресенье, 29 января, российские оккупанта нанесли очередной удар по Херсону. Сейчас известно о трех погибших в результате обстрела, двух мужчинах и одной женщине. Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска в субботу, 28 января, нанесли авиаудар по Середино-Буде на Сумщине. В результате разрушены детсад, спорткомплекс и более 11 жилых домов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!