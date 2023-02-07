Есть ли угроза вторжения в Украину: СМИ проанализировали военную активность в Беларуси

В последние дни в Беларуси не фиксировали усиленной активности российской или местной военной авиации, как и передвижений техники/вооружения по железной дороге или автотрассам. В виду этого, в ближайшее время наступательная операция российский войск против Украины с территории республики "не будет осуществляться".

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К такому косвенному выводу пришли аналитики беларусского Telegram-канала "Беларускі Гаюн". Они с начала российского вторжения в Украину проводят мониторинг военной активности в своей стране.

По их данным, активность авиации наблюдалась только на аэродроме "Мачулищи", куда из России прилетал военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.

При этом железнодорожная активность вовсе не фиксировалась, и крупных колонн с техникой ВС РФ (10+ единиц) не выявлено. Хотя отдельные машины и небольшие колонны были замечены в Минске, а также на отдельных участках трассы М5.

Крупных колонн с техникой беларусских вооруженных сил (10+ единиц) наблюдатели тоже фиксировали, а лишь единичные машины в Минске, Колодищах и на трассе Р88.

"Общий вывод: отсутствие в целом крупных перемещений подразделений ВС РФ свидетельствует об их концентрации на полигонах ВС РБ, где они, вероятнее всего, занимаются боевой подготовкой. А отсутствие заметных перемещений ВС РФ в приграничных с Украиной районах РБ является косвенным подтверждением, что в ближайшее время наступательная операция против Украины с территории РБ осуществляться не будет", – предположили аналитики.

По их словам, окончательно решенным можно считать вопрос оставления в Беларуси большей части авиационной техники, которая была задействована со стороны РФ в летно-тактическом учении. Ведь по уже сложившейся для страны-агрессора традиции, после очередных "учений" ее войска частично остаются на территории республики.

"Данное обстоятельство подтверждает тезис, что само летное учение больше стоит рассматривать как информационно-психологическую операцию, а также как повод усилить свое военное присутствие в РБ. И как следствие – создавать большую видимость нового возможного вторжения из РБ", – подытожили в "Беларускі Гаюн", добавив, что у них нет данных об изменениях численности группировки вооруженных сил Беларуси.

Утром 7 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага не обнаружено. Однако он обстрелял районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области, Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная – Харьковской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попали спутниковые снимки аэродрома "Зябровка" в Беларуси, где сохраняется активность техники, и с большой вероятностью эту локацию РФ может использовать в качестве пускового района для ракетных ударов по Украине. В то же время есть сомнения в использовании ее как авиабазы для российских самолетов, хотя не исключается вероятность базирования там армейской авиации – ударных и транспортных вертолетов.

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