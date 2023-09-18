В ЦНС рассказали, сколько наемников ЧВК 'Вагнер' осталось в Беларуси

На территории Беларуси осталось менее 1000 наемников ЧВК "Вагнер". Из них 200 выполняют функции инструкторов в спецподразделениях МВД и МО Беларуси.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, ссылаясь на данные подполья. Также там объяснили, что остальные "вагнеровцы" – это те, кого не хотят забирать ни в новые ЧВК, ни в МО РФ.

Напомним, ранее в ЦНС сообщили о создании в Беларуси новой частной военной компании, в которую собираются вербовать бывших наемников ЧВК "Вагнер". Ею будет заниматься непосредственно министерство обороны РФ. Известно, что ответственным за создание новой частной военной компании, по предварительным данным, назначен военный преступник Сергей Суровикин.

Видео дня

В Беларуси в селе Цель Могилевской области продолжается процесс демонтажа лагеря ЧВК "Вагнер". Так, с 23 августа было демонтировано около 60 крупных военных палаток. Пока неизвестно, куда их перенесли. Как отмечается, в 60 крупных военных палатках могло помещаться около тысячи "вагнеровцев".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Наемников ЧВК "Вагнер" по возвращении с войны в Украине отказываются брать на работу в силовые структуры, предприятия ВПК и даже рестораны. Потому боевики устраиваются работать таксистами и строителями.

– СБУ в Киеве разоблачила экс-адвоката, который "работал" на Telegram-канал "Вагнера" и призвал захватить власть в Украине. Эту вражескую агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб РФ, чтобы расшатать обстановку в Украине и деморализовать украинских воинов на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!