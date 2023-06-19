В России заявили, что могут забрать свое ядерное оружие из Беларуси, но есть условие: чего хочет Кремль от США

Государство-террорист Россия вновь принялось шантажировать цивилизованный мир ядерным оружием. Более того, в РФ поставили ультиматум США касательно ядерного вооружения на территории европейских стран.

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В РФ заявили, что могут забрать свое ядерное оружие из Беларуси, если Соединенные Штаты выведут свой ядерный потенциал из Европы и ликвидируют инфраструктуру. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В министерстве иностранных дел РФ пригрозили, что договоренности о размещении Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии не содержат временных ограничений. В то же время выдали, что вероятным условием его возращения может стать отказ США и НАТО "от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Беларуси".

По словам директор департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, такому шагу должен предшествовать полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США. Также страна-террорист Россия поставила Вашингтону условия, мол, американские войска должны ликвидировать соответствующую инфраструктуру в Европе.

Российский чиновник назвал триггером решения о ядерном оружии поддержку западными странами Украины и нежелание принимать условия Москвы по так называемым "гарантиям безопасности".

Ранее в Главном управлении разведки прокомментировали заявления РФ о ядерном оружии в Беларуси и назвали это шантажом. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, диктатор Беларуси Александр Лукашенко не способен повлиять на размещение, использование или судьбу российского ядерного оружия.

Напомним, заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он получил от страны-оккупанта России образцы ядерного оружия, не подтверждается данными западной разведки. Но если это произойдет, управлять этим вооружением будет глава Кремля Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще 4 апреля этого года в России заявили о передаче РБ "Искандеров", способных наносить тактические ядерные удары.

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