'Танцы с бубном': в ГУР прокомментировали заявления РФ о ядерном оружии в Беларуси

В ГУР прокомментировали заявления РФ о ядерном оружии в Беларуси. Там назвали это шантажем.

Видео дня

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, "глава" Беларуси Александр Лукашенко не способен повлиять на размещение, использование или судьбу российского ядерного оружия.

"Конечно, народ Беларуси в очередной раз оказывается в заложниках, теперь уже дополнительно с элементом ядерного аргумента, ядерного шантажа. Чем-то дополнительным для Европы, для НАТО, для Украины это не угрожает. Но Путин показывает, мол, еще может сделать несколько шагов на шахматной доске", – объяснил Юсов.

Он отметил, что "танцы россиян с ядерным бубном в Беларуси являются ожидаемыми".

"Несмотря на все танцы с бубном, теперь уже ядерным бубном, для Украины важным фактором остается то, что Беларусь не втянута в полномасштабную наземную войну России против Украины, и признаков этого не наблюдается. Хотят покричать, помахать кулаками, пригрозить кому-то, грозно пошевелить усами? – ну, пожалуйста", – подытожил представитель ГУР.

Отметим, заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он получил от страны-оккупанта России образцы ядерного оружия, не подтверждается данными западной разведки. Тем не менее, если это произойдет, управлять этим вооружением будет глава Кремля Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что получил от России ядерное оружие, сравнимое по мощи с тем, которое было сброшено на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Ранее глава страны-агрессора России Владимир Путин анонсировал передачу такого вооружения в июле 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!