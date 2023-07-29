В ГПСУ рассказали, сколько наемников ЧВК "Вагнер" находится на территории Беларуси, и оценили угрозу для Украины

В настоящее время в Беларуси фиксируется около 5 тысяч наемников российской частной военной компании "Вагнер". И прибытие оккупантов продолжается, для них беларуские власти предоставляют свою инфраструктуру и полигоны.

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Украинская разведка и пограничники внимательно отслеживают ситуацию и готовятся реагировать на возможные угрозы. О текущей ситуации рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас известно о том, что в Беларусь уже прибыли чуть более 5 тысяч вагнеровцев, впрочем, перемещение наемников еще продолжается. Беларуские власти при этом оказывают содействие России, предоставляя свою инфраструктуру и полигоны как кадровым российским войскам, так и ЧВК "Вагнер".

Однако пока перемещения оккупационных войск вблизи границы с Украиной не фиксируют. Ситуация, заверил Демченко, полностью контролируема.

"Подразделения разведки Украины, а это и разведка ГПСУ, активно отслеживают дальнейшую ситуацию, насколько она может измениться и нести угрозу Украине. Но на данный момент то количество представителей ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси значительной угрозы Украине не представляет", – подчеркнул представитель ГПСУ.

Первую большую колонну наемников ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси пограничники зафиксировали 15 июля. Впоследствии самопровозглашенный президент этой страны Александр Лукашенко заявил, что едва сдерживает российских наемников, якобы просящих "экскурсию в Варшаву и Жешув". Несмотря на смехотворность этих заявлений Лукашенко, Демченко не исключает, что "вагнеровцев" Беларусь может использовать для определенных провокаций.

Напомним, последняя из зафиксированных в Беларуси колонн ЧВК "Вагнер", уже 12-я, была замечена 27 июля.

А в предыдущей колонне, которую видели днем ранее, наемники впервые привезли бронетехнику.

Кроме того, в Центре национального сопротивления заявляли, что ЧВК "Вагнер" вербует беларусов, готовых воевать против Литвы и Польши.