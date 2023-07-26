ЧВК 'Вагнер' вербует беларусов, готовых воевать против Литвы и Польши – ЦНС

На территории Беларуси российская частная военная компания "Вагнер" приступила к вербовке новых наемников среди беларусов. Поиски новых "кадров" вагнеровцы осуществляют во время подготовки беларуских военнослужащих под руководством инструкторов ЧВК "Вагнер".

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Одним из условий для потенциальных кандидатов является "готовность к участию в боевых действиях на территории Польши и Литвы", граничащих с Беларусью. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"В ходе учений, которые проходят среди военнослужащих вооруженных сил Республики Беларусь, происходит набор в ряды ПЧВК "Вагнер". Как стало известно Центру национального сопротивления от подполья среди военнослужащих из РБ, которые проходят обучение под руководством инструкторов ЧВК "Вагнер", одно из условий контракта – готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств, в частности Польши и Литвы", – отмечено в сообщении.

В Центре добавили, что информацию о вербовке беларусов в ЧВК им передали участники движения сопротивления, действующего в рядах вооруженных сил Беларуси.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что в Беларуси произошли столкновения между наемниками ЧВК "Вагнер" и пограничниками Лукашенко. Конфликт разразился во время разведки россиянами местности вблизи населенного пункта Дятлик, что вблизи границы с Украиной.

В конце концов верх в схватке взяли "вагнеровцы", заставившие беларуских пограничников отойти и не мешать "работе" наемников.

Также сообщалось, что наемники ЧВК "Вагнер" берут отпуска и массово уезжают из Беларуси: некоторые уходят в запой прямо на вокзалах.