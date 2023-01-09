В Беларусь перебросили еще один эшелон с российской техникой и солдатами. Видео

Россия отправляет в Беларусь военную технику и личный состав ВС РФ. Вчера, 8 января, в РБ перебросили еще один такой эшелон.

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Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларуські Гаюн" в Telegram. Отмечается, что поезд с техникой и личным составом Вооруженных сил Российской Федерации прибыл в 13:00 на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Всего в эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, 2 грузовых вагона с боеприпасами и снаряжением, а также 2 пассажирских вагона с личным составом – около 100 человек.

По данным Гаюна, среди отправленной техники было замечено не менее 8 грузовиков КамАЗ, минимум 6 тягачей МТ-ЛБ и не менее 2 артиллерийских машин 1В15.

Известно, что эшелон был отправлен с железнодорожной станции Зайцевка Воронежской области России 4 января в 17:30.

"Отдельно привлекает внимание, что эта станция находится в приграничных районах с оккупированной частью Луганской области Украины", – отметили в мониторинговой группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия перебросила в Беларусь очередной эшелон с военными и боевой техникой.

5 января в минобороны Беларуси заявили об усилении безопасности Союзного государства. Там также анонсировали совместные с РФ лётно-тактические учения.