В Белоруссию перебросили 15 вагонов с личным составом армии РФ: в них может быть около 800 российских военных

В Беларусь на специальном поезде прибыл еще один эшелон, состоявший из 15 вагонов. В них могли быть около 800 русских военных.

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Об этом сообщила мониторинговая служба Белорусский Гаюн со ссылкой на Сообщество железнодорожников Беларуси. Отмечается, что специальный поезд прошел в ночь на 6 января в 01:10 через станцию Смоленск в направлении Белоруссии.

По количеству пассажирских вагонов в поезде можно условно подсчитать количество перевозимого контингента. По данным группы, в составе поезда находилось около 15 пассажирских вагонов с личным составом армии РФ. Следовательно, в вагонах могли быть около 800 человек.

В настоящее время станция назначения в Беларуси неизвестна. Вероятно, эшелон мог прибыть в Оршу или Витебск.

Белорусский Гаюн добавил, нельзя исключать, что после остановки в Витебской области, эшелон мог продолжить движение, например, в Брестскую область, район Барановичей, куда за последние сутки прибыли еще три эшелона военной техники из России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия опрокинула в Беларусь очередной эшелон с военными и боевой техникой. Белорусские военные встретили коллег из РФ с хлебом-солью.

5 января в минобороны Белоруссии заявили об усилении безопасности Союзного государства. Там также анонсировали совместные с РФ лётно-тактические учения.