В Беларуси 'зубы дракона' установили в 20 км от границы с Украиной: появилось видео

В Беларуси строят укрепление у границы с Украиной. Там установили "зубы дракона". Защитные сооружения появились возле Гомеля. Это в 20 км от границы с нашей страной.

Видео дня

В Telegram-канале "Беларускі Гаюн" появилось видео, подтверждающее наличие бетонных пирамидок. А известно об этом стало еще 18 мая (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Буквально 2 дня тому мы рассказали что под Гомелем, на трассе М8, в 20 км. от границы с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений – "зубы дракона". После этого, как заметило издание @flagshtok, гомельские пропагандисты начали это опровергать заявляя, цитата: "экстремистам померещилось", – сказано в сообщении.

Однако, как и всегда, пропагандисты снова заврались. На кадрах показаны бетонные сооружения вдоль трассы. И это доказывает, что Беларусь опасается наступления со стороны Украины.

Хотя самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко публично усомнился в том, что Украина проведет контрнаступление. Он заявил, что контрнаступления "нет и быть не может", а разговоры о его подготовке – это "дезинформация".

Примечательно, что "зубы дракона" установлены по обе стороны трассы М8/Е95. А именно – в районе деревни Калинина.

Как сообщал OBOZREVATEL, недалеко от этого места продолжаются строительные работы. Предположительно, по возведению фортификационных сооружений.

Еще в апреле Лукашенко приказал начать проверку боевой готовности своих вооруженных сил. В связи с этим движение гражданского транспорта было временно ограничено.

А тем временем, украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на границе с Беларусью. На сегодняшний день в соседней стране не выявлено вражеской группировки, которая могла бы совершить прорыв государственной границы.

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