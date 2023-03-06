В Беларуси заочно приговорили Тихановскую к 15 годам заключения

Суд в Минске заочно вынес приговор политическому деятелю и бывшей кандидатке в президенты Беларуси Светлане Тихановской. Ее приговорили к 15 годам колонии общего режима.

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Об этом сообщила Белта. Гособвинение настаивало на 19 годах. Тихановская находится в изгнании.

Кроме того, сообщается, что бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко приговорен к 18 годам колонии. Другими обвиняемыми по делу являются Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

Все они признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем; создании экстремистского формирования и руководстве им; публичным призывам к захвату государственной власти и совершению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Также они признаны виновными в умышленных действиях, направленных на нарушение другой социальной вражды и вражды по признаку другой социальной принадлежности, совершенных группой лиц.

Напомним, ранее Тихановская предложила Киеву установить дипломатические отношения с Объединенным переходным кабинетом Беларуси – фактически правительством в изгнании. Самопровозглашенного президента Александра Лукашенко она назвала позором белорусов.

Она выразила уверенность в том, что РФ терпит поражение, а Украина восстановит свою территориальную целостность и защитит независимость.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в январе мужу Светланы Тихановской, политзаключенному Сергею Тихановскому, приговоренному к 18 годам колонии, выдвинули новое обвинение. Ему инкриминируют неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения;

– еще летом 2022 Тихановская сообщила, что в начале полномасштабного вторжения 24 февраля в Беларуси был создан батальон из мужчин, которые хотят помогать украинцам. Она подчеркнула: многие из тех, кто хочет присоединиться к защитникам Украины, не умеют воевать, однако это не снижает их мотивацию.

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